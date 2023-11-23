عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للزوجة في حال تغيب الزوج

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار من قبل مواطنة تتساءل حول كيفية استحقاق الدعم في حال تغيب الزوج.





تغيب الزوج وتأثيره على حساب المواطن: اضافة اعلان



إضافة الزوج الأجنبي في حساب المواطن:



وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه بالقول : "الزوج متغيب ،كيف أثبت".وجاء الرد : "حياك الله ، بإمكان الزوجة التسجيل في حال كان الزوج متغيب و لا يتم إضافة الزوج ، ولابد من إرفاق المستندات المطلوبة "محضر تبليغ" من الشرطة أو "صك شرعي بالغياب أو الفقد" وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".كما أجاب حساب خدمة أيضا في وقت سابق، عن استفسار حول كيفية إضافة الزوج الأجنبي مع الزوجة في حساب المواطن، لأجل استحقاق الدعم.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "هل يحب إرفاق خطاب موافقة وزارة الداخلية في حالة زوج المواطنة أجنبي أم يكتفي بإرفاق عقد الزواج الموثق؟ لأن الخطاب في المحكمة ولا توجد نسخة منه".وجاء الرد : "أهلا بك ، بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.. نسعد بخدمتك ".