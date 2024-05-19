بشرى لحملة الثانوية.. الخطوط الجوية تفتح التوظيف للانضمام إلى طواقمها

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أعلنت الخطوط الجوية عن فتح باب التقديم للانضمام إلى طاقم الخدمة، للخريجين من حملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:





الشروط والمهارات المطلوبة



المسؤوليات والمهام



مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب



الوثائق المطلوبة



المزايا



طريقة التقديم

