بشرى لحملة الثانوية.. الخطوط الجوية تفتح التوظيف للانضمام إلى طواقمها

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أعلنت
الخطوط الجوية عن فتح باب التقديم للانضمام إلى طاقم الخدمة، للخريجين من حملة
الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:
الشروط
والمهارات المطلوبة1 -
أن يتناسب الوزن مع الطول.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
4 - اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.
5 - أن لا يقل مؤهل الثانوية العامة عن تقدير "جيد".
6 - أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة "حسب التقويم الميلادي".
المسؤوليات
والمهام-
المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.
- ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.
- اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.
- الإسهام في إيصال تجربة عملاء مميزة.
مستوى
اللغة الإنجليزية المطلوب-
اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل
عن 72.
- يجب أن لا يتجاوز تاريخ اصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التوظيف.
- لن يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.
- الاختبار إلزامي لجميع المرشحين بما في ذلك الخريجين من خارج المملكة.
- إذا لم يكن المتقدم قد أجرى اختبار STEP فيمكن تعبئة الطلب ثم تحديث الدرجة لاحقًا في طلب التوظيف قبل انتهاء صلاحية الوظيفة.
الوثائق
المطلوبة-
سيرة ذاتية محدثة.
- جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور.
- نتيجة اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
- بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور.
- الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.
المزايا1 -
بدل نقل.
2 - بدل إنتاجية وسفر.
3 - راتب شهري تنافسي.
4 - عروض وتخفيضات للموظفين.
5 - بدل سكن 3 رواتب أساسية سنويًا.
6 - تأمين طبي للموظفين ومن يعولون.
7 - قسيمة سفر وتذاكر مخفضة للموظف والمعالين المستحقين.