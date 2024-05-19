الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى لحملة الثانوية.. الخطوط الجوية تفتح التوظيف للانضمام إلى طواقمها

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
الخطوط الجوية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الخطوط الجوية عن فتح باب التقديم للانضمام إلى طاقم الخدمة، للخريجين من حملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:اضافة اعلان

الشروط والمهارات المطلوبة

1 - أن يتناسب الوزن مع الطول.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
4 - اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.
5 - أن لا يقل مؤهل الثانوية العامة عن تقدير "جيد".
6 - أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة "حسب التقويم الميلادي".

المسؤوليات والمهام

- المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.
- ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.
- اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.
- الإسهام في إيصال تجربة عملاء مميزة.

مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب

- اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
- يجب أن لا يتجاوز تاريخ اصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التوظيف.
- لن يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.
- الاختبار إلزامي لجميع المرشحين بما في ذلك الخريجين من خارج المملكة.
- إذا لم يكن المتقدم قد أجرى اختبار STEP فيمكن تعبئة الطلب ثم تحديث الدرجة لاحقًا في طلب التوظيف قبل انتهاء صلاحية الوظيفة.

الوثائق المطلوبة

- سيرة ذاتية محدثة.
- جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور.
- نتيجة اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
- بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور.
- الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.

المزايا

1 - بدل نقل.
2 - بدل إنتاجية وسفر.
3 - راتب شهري تنافسي.
4 - عروض وتخفيضات للموظفين.
5 - بدل سكن 3 رواتب أساسية سنويًا.
6 - تأمين طبي للموظفين ومن يعولون.
7 - قسيمة سفر وتذاكر مخفضة للموظف والمعالين المستحقين.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


اقرأ أيضا

عاجل.. المرور يجيب.. حادث لسيارة باسم المؤسسة هل يمكن إصدار ورقة إصلاح؟

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن حال انسحاب المستفيد من البرنامج

عاجل.. يزيد الضعف عند التجديد أول مرة.. "إيجار" تكشف قيمة رسوم العقد التجاري

التقديم متاح الآن.. المعهد الوطني لأبحاث الصحة يعلن عن توفر وظائف شاغرة

المرور تكشف المدة المتبقية على انتهاء تخفيض المخالفات المرورية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

6غ54645 12:09 م الأحد، 28 أبريل 2024

بدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف بجامعة الباحة

STC 3:18 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

رواتب وتأمينات.. "STC" توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في الرياض

شركة الخدمات الأرضية 1:29 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

للثانوية فأعلى.. الخدمات الأرضية تطرح وظائف موسمية في هذه المناطق

23232 10:08 ص الثلاثاء، 23 أبريل 2024

فرصة للخريجين.. طريقة ورابط التقديم على وظائف حرس الحدود