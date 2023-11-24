الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن: هذه الطريقة تمكن الأم من احتساب الأبناء معها في الدعم

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن كيفية إضافة الأبناء مع الأم واعتمادهم في حسابها لأجل استحقاق الدعم. 

إضافة الأبناء مع الأم في حساب المواطن:

اضافة اعلان

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا تقول فيه :" الله يسعدكم.. أنا حطيت وثيقة الحضانة ونزل اسم ولدي من أبوه في حساب المواطن.. بس الحين  يقول بنزله من عندك يقصد بيسوي اعتراض.. هل يلغي من عندي".

وجاء الرد :" في حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم (صك ولاية أو إثبات احتضان) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها ".

 تسجيل أولاد المتزوجة في حساب المواطن:



وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من قبل مواطنة تريد أن تسجل أولادها من زوجها الأول معها في حساب المواطن.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" السلام عليكم أنا متزوجة وعندي أولاد من زواج سابق كيف أقدم معهم في حساب المواطن".

وجاء الرد : " وعليكم السلام.. في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج"، وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".

اقرأ أيضا

مؤسسة-مسك-1200x900
2:00 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك في مختلف التخصصات

غازكو
11:02 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 8 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بشركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو

جامعة الملك خالد
10:04 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك خالد للعمل بنظام العقود

حساب المواطن
8:19 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

تنبيه من حساب المواطن حول إنشاء "كلمة المرور" أثناء عملية التسجيل

اقرأ أيضا

4 خطوات لتعديل العنوان عبر حساب المستفيد في أبشر

الآن عبر توكلنا .. يمكنك استعراض كافة بيانات جوازات السفر الخاصة بك وأفراد أسرتك

مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس تعليم تبوك

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم للمبتعث والطالب الجامعي

تعرّف على حالات التعويض في لائحة حماية حقوق المسافرين بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:25 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

هل يتأثر الاستحقاق الشهري لدعم المواطن بعدم إدراج الأقساط العقارية؟

حساب-المواطن-1 11:09 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

هل يمكن إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" في حساب المواطن؟

حساب المواطن 10:28 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

هل يلزم المستفيد من الدعم أن يكون مستقلا في الضمان وحساب المواطن؟

حساب المواطن 5:19 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

هل يمكن إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" في حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

907897
3:21 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. "الخارجية" تعلن عن وظائف شاغرة

جواز السفر الجديد
2:54 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

الخطوات والشروط.. كيفية استخراج جواز سفر للأطفال

ابشر
2:48 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

خطوة بخطوة.. شروط نقل كفالة سائق خاص

وظائف فرص شاغرة
1:49 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

رواتب ومزايا وتأمين.. "أرامكو" تطرح وظائف لحملة الدبلوم فأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الأنفلونزا الموسمية
2:27 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الأطفال في المقدمة .. تعرف على الفئات الأكثر أهمية لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

مواقيت الصلاة
2:00 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

حساب المواطن - ريال
1:02 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: هذه الطريقة تمكن الأم من احتساب الأبناء معها في الدعم

IMG-20231123-WA0015
12:40 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

فيديو متداول.. فزعة أهالي الخفجي لإنقاذ طفلة مفقودة في البر

وزارة الصحة الكويتية
12:01 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. 18 حالة وفاة يوميا في مستشفيات الكويت

غازكو
11:02 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 8 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بشركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو