عاجل.. حساب المواطن: هذه الطريقة تمكن الأم من احتساب الأبناء معها في الدعم

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن كيفية إضافة الأبناء مع الأم واعتمادهم في حسابها لأجل استحقاق الدعم.





إضافة الأبناء مع الأم في حساب المواطن:

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تسجيل أولاد المتزوجة في حساب المواطن:

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا تقول فيه :" الله يسعدكم.. أنا حطيت وثيقة الحضانة ونزل اسم ولدي من أبوه في حساب المواطن.. بس الحين يقول بنزله من عندك يقصد بيسوي اعتراض.. هل يلغي من عندي".وجاء الرد :" في حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم (صك ولاية أو إثبات احتضان) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها ".وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من قبل مواطنة تريد أن تسجل أولادها من زوجها الأول معها في حساب المواطن.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" السلام عليكم أنا متزوجة وعندي أولاد من زواج سابق كيف أقدم معهم في حساب المواطن".وجاء الرد : " وعليكم السلام.. في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج"، وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".