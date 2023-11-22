الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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تنويه مهم من حساب المواطن بشأن مكافأة الطلاب

حساب المواطن
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن، أنه لايتم الافصاح عن دخل الضمان الإجتماعي من ضمن الدخل، مضيفا أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل، في الرغبة للتسجيل في البرنامج.

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جاء ذلك في رد من البرنامج، ردا على استفسار أحد المستفيدين، قال فيه: "هل الضمان  ومكافأت الطلاب محسوب من ضمن دخل الأسرة؟".

مكافأة الطلاب



وأجاب حساب المواطن، بقوله: "لا يتم الافصاح عن دخل الضمان الإجتماعي من ضمن الدخل،وتعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها،بإختيارالحالة الوظيفية (طالب)نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩".

الإفصاح عن كامل الراتب



وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أهمية الإفصاح عن كامل الراتب شاملا ما يتعلق بالتقاعد والتأمينات وإجمالي الراتب.
جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى تأثير القروض العقارية على الدعم المستحق للمستفيد.

الدعم والقرض العقاري

وأجاب حساب المواطن، بقوله: "وعليكم السلام ، لا يتم النظر للقروض والإلتزامات المالية، و يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات ، نسعد بخدمتك

المستهدفون من حساب المواطن


1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم


وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة:
تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
 وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

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