حساب المواطن: الزوجة الأجنبية تستحق الدعم في هذه الحالة

أ أ





تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسارا، بشأن مدى أحقية الزوجة الأجنبية لدعم المواطن.



استحقاق الزوجة الأجنبية لدعم المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يحق الأجنبية المتزوجة من سعودي التسجيل". اضافة اعلان



وأجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول : " لا يمكن لغير السعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي حيث من شروط الأهلية أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية وبإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة "الزوج".





إضافة الزوج الأجنبي في حساب المواطن:



وفي ذات السياق أجاب حساب خدمة أيضا عن استفسار حول كيفية إضافة الزوج الأجنبي مع الزوجة في حساب المواطن، لأجل استحقاق الدعم.



وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "هل يحب إرفاق خطاب موافقة وزارة الداخلية في حالة زوج المواطنة أجنبي أم يكتفي بإرفاق عقد الزواج الموثق؟ لأن الخطاب في المحكمة ولا توجد نسخة منه".



وجاء الرد : "أهلا بك ، بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.. نسعد بخدمتك ".