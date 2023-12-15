81% من طلاب المملكة واثقون من تأهلهم لسوق العمل

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كشف استطلاع
حديث أن 81% من الطلاب السعوديين يشعرون أن تعليمهم يؤهلهم بشكل جيد لسوق العمل،
لافتًا إلى موافقة 79% منهم على أن تعليمهم الجامعي يمثل قيمة جيدة مقابل المال.
62% من طلاب
المملكة يستخدمون الذكاء الاصطناعيوأكد استطلاع
الطلاب العالمي 2023، الذي يواكب حياة وآمال الطلاب الجامعيين عبر 15 دولة، عن
استخدام 62% من الطلاب الجامعيين الذكاء الاصطناعي في دراساتهم.
وتعد هذه النتيجة هي ثاني أعلى نسبة مسجلة في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع.
طرح سؤال أو
أكثر على الذكاء الاصطناعي يومياوقال 72% إنهم
يقومون بطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي التوليدي مرة واحدة على الأقل أو أكثر
يوميًا، وهي ثالث أعلى نسبة مسجلة في هذه الفئة.
ومن بين 62% من الطلاب السعوديين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في دراستهم، قال 44% منهم إنه يساعدهم على التعلم بشكل أسرع.
استخدام الذكاء
الاصطناعي لإعداد العروض التقديميةولدى سؤالهم عن
كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي في دراساتهم غالبًا، أشار 45% إلى استخدامه
لاستيعاب مفهوم أو موضوع ما، بينما يستخدمه 43% لإعداد العروض التقديمية.
وترى نسبة الطلاب ذاتها، أن الدافع الأبرز لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي برأيهم هو الفضول؛ حيث قال 42% إن دافعهم الأبرز هو الفضول، بينما قال 21% إن الدافع الأبرز هو الشعور بالتمكين والدعم.
إتاحة التعليم
عبر الانترنتويسلط الاستطلاع
الضوء على رغبة الطلاب في خفض الرسوم الدراسية، حيث وافق 66% من الطلاب على أنهم
يفضلون إتاحة كليتهم أو جامعتهم خيار تكثيف التعلم عبر الإنترنت.
كما يقول 67% من الطلاب السعوديين إنهم يفضلون أن يستغرق برنامج الكلية أو الجامعة وقتًا أقل لاستكماله فيما لو كان ذلك يخفض الرسوم الدراسية.
81% من الطلاب
يشعرون بالسعادة
يشير 81% من الطلاب السعوديين إلى شعورهم بالسعادة، ويشعر 80% منهم بالتفاؤل بشأن مواردهم المالية مستقبلًا. علاوة على ذلك.
وافق 85% منهم على أن بلادهم تعتبر مكانًا جيدًا للعيش، وهي رابع أعلى نسبة بين جميع النسب المسجلة في الدول التي شملها الاستطلاع.
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