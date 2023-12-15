81% من طلاب المملكة واثقون من تأهلهم لسوق العمل

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كشف استطلاع حديث أن 81% من الطلاب السعوديين يشعرون أن تعليمهم يؤهلهم بشكل جيد لسوق العمل، لافتًا إلى موافقة 79% منهم على أن تعليمهم الجامعي يمثل قيمة جيدة مقابل المال. اضافة اعلان





62% من طلاب المملكة يستخدمون الذكاء الاصطناعي



طرح سؤال أو أكثر على الذكاء الاصطناعي يوميا



استخدام الذكاء الاصطناعي لإعداد العروض التقديمية



إتاحة التعليم عبر الانترنت



81% من الطلاب يشعرون بالسعادة



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وأكد استطلاع الطلاب العالمي 2023، الذي يواكب حياة وآمال الطلاب الجامعيين عبر 15 دولة، عن استخدام 62% من الطلاب الجامعيين الذكاء الاصطناعي في دراساتهم.وتعد هذه النتيجة هي ثاني أعلى نسبة مسجلة في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع.وقال 72% إنهم يقومون بطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي التوليدي مرة واحدة على الأقل أو أكثر يوميًا، وهي ثالث أعلى نسبة مسجلة في هذه الفئة.ومن بين 62% من الطلاب السعوديين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في دراستهم، قال 44% منهم إنه يساعدهم على التعلم بشكل أسرع.ولدى سؤالهم عن كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي في دراساتهم غالبًا، أشار 45% إلى استخدامه لاستيعاب مفهوم أو موضوع ما، بينما يستخدمه 43% لإعداد العروض التقديمية.وترى نسبة الطلاب ذاتها، أن الدافع الأبرز لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي برأيهم هو الفضول؛ حيث قال 42% إن دافعهم الأبرز هو الفضول، بينما قال 21% إن الدافع الأبرز هو الشعور بالتمكين والدعم.ويسلط الاستطلاع الضوء على رغبة الطلاب في خفض الرسوم الدراسية، حيث وافق 66% من الطلاب على أنهم يفضلون إتاحة كليتهم أو جامعتهم خيار تكثيف التعلم عبر الإنترنت.كما يقول 67% من الطلاب السعوديين إنهم يفضلون أن يستغرق برنامج الكلية أو الجامعة وقتًا أقل لاستكماله فيما لو كان ذلك يخفض الرسوم الدراسية.يشير 81% من الطلاب السعوديين إلى شعورهم بالسعادة، ويشعر 80% منهم بالتفاؤل بشأن مواردهم المالية مستقبلًا. علاوة على ذلك.وافق 85% منهم على أن بلادهم تعتبر مكانًا جيدًا للعيش، وهي رابع أعلى نسبة بين جميع النسب المسجلة في الدول التي شملها الاستطلاع.