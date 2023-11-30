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تحذير مهم من المرور لجميع السائقين.. ما الأمر؟

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المرور السعودي
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أصدرت المديرية العامة للمرور تحذيرًا عاجلًا لجميع السائقين في مناطق المملكة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة يعرض حياتهم للخطر، ويتسبب في تعطيل الحركة المرورية.اضافة اعلان

الوقوف في الأماكن المخصصة للمرور

وطالبت قائدي المركبات بضرورة الحفاظ على سلامتهم بعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لمرورهم.



الالتزام بالسرعة المحددة بالقرب من المباني التعليمية

وأكدت أنه يجب على قائدي المركبات الالتزام بالسرعة المحددة بالقرب من المباني التعليمية وإعطاء الأولوية لطلاب المدارس بعبور الطريق.


خطورة إخراج الأطفال لأجسادهم من نوافذ المركبة

وأشارت إلى أنه من التصرفات الخاطئة التي تنتج بسبب إهمال قائد المركبة إخراج الأطفال لأجسادهم من نوافذ المركبة أثناء سيرها.


 100 ألف مستفيد من خدمات نقل الركاب بالحافلات

أعلنت الهيئة العامة للنقل، تجاوز عدد المستفيدين من خدمات مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف إلى أكثر من 100 ألف راكب، خلال شهرين من إطلاق المشروع بداية سبتمبر الماضي، وذلك فق إحصائيات أمانة الطائف لقياس الكثافة وكفاءة التشغيل.

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