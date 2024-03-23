7 شروط للحصول على إعانة الزواج للأيتام

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تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم، إعانة مالية كدعم للزواج (تصرف لمرة واحدة فقط) بحسب الشروط والضوابط المعتمدة لذلك.





خطوات الحصول على إعانة الزواج للأيتام



شروط الحصول على إعانة الزواج للأيتام



المستندات المطلوبة للحصول على إعانة الزواج للأيتام



هل يمكن قبول طلب إعانة الزواج لعقد نكاح مُصدر من خارج المملكة؟



كيف يمكن متابعة حالة الطلب؟



تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية .اختيار خدمة إعانة الزواج للأيتام من قائمة الخدمات الإلكترونية.تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار والتعهد ثم تقديم الطلب .-أن يكون المستفيد/ة: سعودي الجنسية.-على قيد الحياة وقت التقديم على الخدمة.-مسجلاً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية في نظام رعاية الأيتام.-لديه حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة .-لديه حساب بنكي مفعل وأن يتم تسجيل بيانات الحساب في بيانات الحساب الشخصي للمستفيد/ة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.- قد تم إصدار له/ لها عقد نكاح من وزارة العدل السعودية.-لم يسبق له/ لها استلام إعانة الزواج من قبل.عقد نكاح من وزارة العدل السعودية.في حالة إصدار عقد النكاح من جهة خارجية , يجب أن يكون مصدقًا من الجهات المختصة (وزارة الخارجية السعودية) ويكون التقديم على الخدمة من خلال فروع الوزارة بمناطق المملكة .بعد تقديم الطلب, يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال صفحة "طلباتي" كما ستصل للمستخدم رسالة نصية للجوال المسجل في حال حدوث أي تغيير على حالة الطلب.