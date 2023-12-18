عاجل.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة وضباب بالشرقية

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة. اضافة اعلان





سحب منخفضة على الشرقية وجازان



ضباب على الشرقية



حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر



حركة الرياح السطحية على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



وأضاف المركز أن هناك تشكيلات من السحب المنخفضة تظهر على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان.كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وشمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.