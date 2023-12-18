عاجل.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة وضباب بالشرقية

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة.
سحب منخفضة على الشرقية وجازانوأضاف المركز أن هناك تشكيلات من السحب المنخفضة تظهر على
أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان.
ضباب على الشرقيةكما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل
وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40
كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.