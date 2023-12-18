الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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عاجل.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة وضباب بالشرقية

طقس مستقر في معظم مناطق المملكة
طقس مستقر في معظم مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان

سحب منخفضة على الشرقية وجازان

وأضاف المركز أن هناك تشكيلات من السحب المنخفضة تظهر على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان.

ضباب على الشرقية

كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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