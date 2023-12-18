تحذير عاجل.. أمطار على مكة وعسير وضباب بالرياض

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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من أمطار خفيفة على منطقتي مكة وعسير، ومن ضباب على منطقة الرياض.





أمطار على مكة وعسير اضافة اعلان



ضباب على الرياض



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وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل "القنفذة".كما توقع هطول أمطار خفيفة على منطقة عسير، وتشمل "البرك، والقحمة".وأضاف المركز أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة هي رياح نشطة، تدني في مدى الرؤية الأفقية، ارتفاع الأمواج، صواعق رعدية.وقال إن هذه الحالة تبدأ من الساعة 8 صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.وتوقع "الأرصاد" تكوّن الضباب على منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج، الحريق، الخرج، الدلعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، ضرما، مرات".وأضاف المركز أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة هي شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 -3) كم.وقال إن هذه الحالة تبدأ من الساعة 1 صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.