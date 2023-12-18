تحذير عاجل.. أمطار على مكة وعسير وضباب بالرياض

أ أ
حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من أمطار خفيفة
على منطقتي مكة وعسير، ومن ضباب على منطقة الرياض.
أمطار على مكة وعسيروتوقع المركز هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة،
وتشمل "القنفذة".
اضافة اعلان
كما توقع هطول أمطار خفيفة على منطقة عسير، وتشمل "البرك، والقحمة".
وأضاف المركز أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة هي رياح نشطة، تدني في مدى الرؤية الأفقية، ارتفاع الأمواج، صواعق رعدية.
وقال إن هذه الحالة تبدأ من الساعة 8 صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #القنفذة— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 17, 2023
للتفاصيل https://t.co/99m76rja6K #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/aFQicY4rjA
ضباب على الرياضوتوقع "الأرصاد" تكوّن الضباب على منطقة
الرياض، وتشمل "الأفلاج، الحريق، الخرج، الدلعية، الدلم، العاصمة الرياض،
المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، ضرما، مرات".
وأضاف المركز أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة هي شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 -3) كم.
وقال إن هذه الحالة تبدأ من الساعة 1 صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
الإنذار البرتقالي - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #الحريق #الخرج ...+9— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 17, 2023
للتفاصيل https://t.co/hUUZF1p0NB #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/WhZeXbu7WX
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)