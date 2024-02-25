7 جوائز عالمية لـ"التدريب التقني" في معرض الاختراعات والابتكارات بماليزيا

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حققت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إنجازًا عالميًا جديدًا، حيث فاز 7 من متدربي ومتدربات الكليات التقنية بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وذلك في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية "MTE 2024"، الذي أُقيم في ماليزيا خلال شهر فبراير الجاري.





7 جوائز عالمية لـ "التدريب التقني"



برامج تأهيلية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية



وعن فوز 7 من متدربي ومتدربات الكليات التقنية بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، قال نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي: "إن هذا الإنجاز الوطني يعكس جودة التدريب التقني وحرص المؤسسة على تطوير قدرات ومهارات شباب الوطن وتعزيز روح الموهبة والابتكار لديهم".وأكد أن المؤسسة ستواصل دعم الموهوبين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وإسهاماتهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الدعم السخي وغير المحدود الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني على كافة الأصعدة.وقد عقدت المؤسسة برامج تأهيلية مكثفة للمتدربين والمتدربات المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا" MTE 2024" في عددٍ من المسارات التقنية، بإشراف عددٍ من المدربين والخبراء المؤهلين في المجالات التقنية.وتمّ خلالها استعراض مشاريع المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام.يذكر أن المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية "MTE 2024 " يعد تجمعًا عالميًا للمختصين والمهتمين في مجال صناعة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المستثمرين ورجال الأعمال؛ للنظر في فرص العمل الجديدة الناتجة عن المشروعات المبتكرة.