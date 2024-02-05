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الدراسة عن بعد عبر مدرستي

إدارة التعليم والتدريب التقني بمنطقة الباحة يعلنان تعليق الدراسة.. غداً

تعليق الدراسة الحضورية
تعليق الدراسة
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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء، في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق ومعاهد التدريب الأهلية للفترة الصباحية والمسائية.اضافة اعلان

تعليق الدراسة الحضورية


وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة؛ فقد تقرر ‏استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

الدراسة عن بعد عبر مدرستي


كما أعلنت إدارة تعليم الباحة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ أنه تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء الموافق 25 / 7 / 1445 هـ في المحافظات التالية: "محافظة المندق، ومحافظة بني حسن، ومحافظة بلجرشي، ووسط الباحة".
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع رياحاً نشطة وصواعق رعدية وهطول أمطار على منطقة الباحة تستمر حتى السادسة من مساء الغد بمشيئة الله.

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