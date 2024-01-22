عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للعمال.. انتبهوا من الأمطار والرياح

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الاثنين، للعمال في المملكة قبل خروجهم إلى مصانعهم ومؤسساتهم لمتابعة أعمالهم. اضافة اعلان





أمطار وضباب على 3 مناطق







رياح متربة على 6 مناطق



4 تغييرات ملموسة على الطقس







"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد، فإن الفرصة لاتزال مهيأة، بمشيئة الله تعالى، لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وأضاف المركز أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة تنشط على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية (رفحاء)، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.ووفقًا لـ"طقس العرب" فإنه يُتوقع بمشيئة الله تعالى، خلال الأيام الأخيرة من شهر يناير الجاري، أن يُرافق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البُرودة تغيرات ملموسة على الطقس يُمكن تلخيصها بالنقاط التالية:1 - انخفاض ملموس على درجات الحرارة بالمُقارنة عما هي عليه الحال في هذه الأيام، بحيث يتحول الطقس ليُصبح بارداً في غالبية المناطق، وشديد البُرودة في المناطق الشمالية.2 - توقعات بأن تنخفض الحرارة إلى مُستويات تُقارب الصفر المئوي في أجزاء من المناطق الشمالية مما يؤدي إلى طقس قارس البُرودة وارتفاع فرص تشكل الصقيع.3 - لا يُستبعد هطول بعض الأمطار على أجزاء مُتفرقة من شمال المملكة وقد تكون على شكل زخات ثلجية فوق قمم تبوك.4 - نشاط في الرياح ورُبما هبات قوية إلى شديدة في المناطق الشمالية نتيجة الفروقات الحرارية بين الكتل الهوائية، وهو ما يؤدي إلى حدوث موجات غبارية.طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.