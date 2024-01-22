الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للعمال.. انتبهوا من الأمطار والرياح

رياح-1
أمطار ورياح على العديد من مناطق المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الاثنين، للعمال في المملكة قبل خروجهم إلى مصانعهم ومؤسساتهم لمتابعة أعمالهم.اضافة اعلان

أمطار وضباب على 3 مناطق


ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد، فإن الفرصة لاتزال مهيأة، بمشيئة الله تعالى، لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

رياح متربة على 6 مناطق

وأضاف المركز أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة تنشط على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية (رفحاء)، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

4 تغييرات ملموسة على الطقس


ووفقًا لـ"طقس العرب" فإنه يُتوقع بمشيئة الله تعالى، خلال الأيام الأخيرة من شهر يناير الجاري، أن يُرافق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البُرودة تغيرات ملموسة على الطقس يُمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
1 - انخفاض ملموس على درجات الحرارة بالمُقارنة عما هي عليه الحال في هذه الأيام، بحيث يتحول الطقس ليُصبح بارداً في غالبية المناطق، وشديد البُرودة في المناطق الشمالية.
2 - توقعات بأن تنخفض الحرارة إلى مُستويات تُقارب الصفر المئوي في أجزاء من المناطق الشمالية مما يؤدي إلى طقس قارس البُرودة وارتفاع فرص تشكل الصقيع.
3 - لا يُستبعد هطول بعض الأمطار على أجزاء مُتفرقة من شمال المملكة وقد تكون على شكل زخات ثلجية فوق قمم تبوك.
4 - نشاط في الرياح ورُبما هبات قوية إلى شديدة في المناطق الشمالية نتيجة الفروقات الحرارية بين الكتل الهوائية، وهو ما يؤدي إلى حدوث موجات غبارية.

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

اقرأ أيضا

توقعات الأرصاد: أمطار وضباب وصواعق رعدية على ثلاث مناطق

تقنية جدة تطلق مسابقة البحث والابتكار التقني

مواقيت الصلاة الإثنين 10 رجب.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

عاجل.. "قوى" تكشف مدى إمكانية إلغاء طلب انقطاع عن العمل

عاجل.. مساند: إصدار تأشيرة استقدام بديلة لصاحب العمل في هذه الحالة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 7:15 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية وسيول وضباب على الرياض والمدينة و9 مناطق

أمطار المملكة 7:19 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية وسيول على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق

أمطار المدينة 5:49 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر وتغيرات مناخية وتأجيل الدراسة اليوم بسبب أمطار المدينة (فيديو)

سحب رعدية ممطرة 7:22 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية ورياح متربة وضباب على مكة والرياض ومعظم المناطق

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2024-01-21 at 10.41.06 PM
11:43 م الأحد، 21 يناير 2024

نائب وزير الخارجية يشارك في قمة الجنوب الثالثة الـ77 والصين على مستوى القادة

امن الطرق
11:13 م الأحد، 21 يناير 2024

غلق طريق القدية باتجاه مدينة الرياض لوجود أعمال إنشائية

برنامج الدبلوم
10:35 م الأحد، 21 يناير 2024

تخريج 180 موظفًا من برنامج الدبلوم العالي للتخطيط الحضري بجامعة الملك سعود

أهم 10
10:01 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنبيه الداخلية وتحذير التعليم وحادث المخواة المروع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ماجد الحقيل الشؤن البلدية
7:53 ص الإثنين، 22 يناير 2024

اليوم.. افتتاح أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار 2024

حساب المواطن
7:28 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى اتخاذ هذا التحرك ضد البنوك

أمطار على مناطق المملكة
7:23 ص الإثنين، 22 يناير 2024

توقعات "الأرصاد" أمطار وضباب بجازان وعسير ورياح متربة على الرياض

رياح-1
6:36 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للعمال.. انتبهوا من الأمطار والرياح

مجلس القضاء الإداري
5:45 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. تعرف على تفاصيل عقوبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية

حساب المواطن
4:32 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح هل يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية؟