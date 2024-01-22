الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

5 خطوات لحماية محاصيلك الزراعية من الصقيع

المحاصيل الزراعية
المحاصيل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن 5 خطوات لحماية المحاصيل من خطر الصقيع والأجواء الباردة.

خطوات مهمة  لحماية المحاصيل الزراعية:اضافة اعلان

أوضحت الوزارة أن الخطوات الخمس هي:

1- استخدام طرق الرش الرذاذي

2- اتباع طرق الزراعة الدقيقة والمحمية

3- زراعة الأصناف متحملة البرودة 

4- استخدام الأغطية النباتية 

5- متابعة التوقعات الجوية وتجنب الإصابات الفطرية.

العوامل التي أسهمت في ارتفاع الناتج

في وقت سابق، ارتفعت صادرات المحاصيل الزراعية بنسبة وصلت إلى 125% خلال الأعوام الـ6 الأخيرة، وبقيمة بلغت 17 مليار ريال، في العام الميلادي المنصرم.

أسهمت 10 عوامل رئيسة في تحقيق ناتج زراعي مرتفع في المملكة، وقاد تلك الزيادة في الصادرات الزراعية قطاع التمور، وفقًا لـ "الوطن".

واستفاد ذلك الناتج من عدة عوامل، منها تبني إستراتيجية الأمن الغذائي، وبرنامج التنمية الريفية، والاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات الزراعية.

واستغل أيضًا، طرح فرص استثمارية لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة النسبية في الأسواق المحلية، وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية، لرفع الجودة الإنتاجية.

إضافة إلى توفير الدعم والإعانات للمزارعين، وتقديم خدمات تسويقية، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات، وتحسين جودة التمور، وتنفيذ أبحاث زراعية للوصول إلى منتج أكثر جودة.

أهمية الصادرات غير النفطية

أكد رئيس جمعية المصدرين الصناعيين عمر الراجح  أهمية الصادرات غير النفطية في تنوع مصادر الدخل، ورفد الاقتصاد الوطني، وزيادة معدل نموه.

وقال إن المملكة قد عملت ضمن رؤية 2030 على مجموعة مبادرات وبرامج ومشاريع تدعم المصدرين للنفاذ إلى الأسواق الدولية، وتعزيز الصادرات الوطنية.

وأشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد أسهم في تمكين الصادرات غير النفطية بالوصول للأسواق العالمية من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير.

البرامج الداعمة للمصدرين

أوضح الراجح، أن من البرامج الداعمة للمصدرين التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية، برنامج تحفيز الصادرات السعودية، والذي يقدم مجموعة من الحوافز المتوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وتطرق رئيس جمعية المصدرين الصناعيين، إلى قطاع التمور، كأحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، حيث حققت المملكة اكتفاءً ذاتيًا من التمور فاقت نسبته 125%.

وتجاوزت كميات إنتاج التمور 1.54 مليون طن سنويًا؛ مما أسهم في ارتفاع صادرات التمور السعودية بنسبة 5.4% عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، حيث وصلت إلى مليار و280 مليون ريال.

اقرأ أيضا

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 280 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

عاجل.. حساب المواطن: لا يلزم إرفاق عقد الإيجار في هذه الحالة

حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات في جازان

نائب أمير مكة يوجه بمنع إقامة الاحتفالات لجمع الأموال للترحيب به

إصابة شخص إثر حريق شبّ بمركبة في الرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

7676578ع 8:32 ص الخميس، 11 يناير 2024

صباح اليوم.. شاهد الصقيع على شرفة المعامر في نجران

الإبل 1 9:00 م الأحد، 07 يناير 2024

مهلة 5 شهور للتنفيذ .. مزايا وخدمات لترقيم وتسجيل الإبل

ا 5:18 م الأحد، 07 يناير 2024

إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض بمحمية الإمام عبدالعزيز الملكية

2024-01-04_18-47-39 7:58 م الخميس، 04 يناير 2024

"الغطاء النباتي" ينثر 2 طن بذور نباتات في حمى الملك عبدالعزيز

اقرأ أيضا

الرخصة المهنية
5:04 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1445

أخبار السعودية
4:57 م الإثنين، 22 يناير 2024

أخبار السعودية.. التغييرات الجديدة لحساب المواطن وبشرى من "أرامكو" لطلبة الكليات المهنية

images
4:54 م الإثنين، 22 يناير 2024

شاهد.. الغيوم والسحب الركامية تغطي سماء مكة

سكني
4:40 م الإثنين، 22 يناير 2024

تنبيه مهم حول طريقة ومواعيد صرف دفعات الدعم السكني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
9:06 م الإثنين، 22 يناير 2024

كويتية "أم لمواطنين".. كيف تسجل في حساب المواطن لاستحقاق الدعم؟

ما-اسباب-توقف-صرف-دعم-ساند
8:08 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم التعطل عن العمل "ساند"

الشيخ سعد الخثلان
7:49 م الإثنين، 22 يناير 2024

كيف يتم احتساب الزكاة حال ارتداء المرأة لعدة مشغولات ذهبية وترك الباقي؟

ا
7:30 م الإثنين، 22 يناير 2024

سفير المملكة في لبنان يستقبل السفير الإيراني

حساب المواطن
7:05 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن: لا يلزم إرفاق عقد الإيجار في هذه الحالة

صندوق التنمية العقارية
6:00 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. 5 أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني.. احذر ارتكابها