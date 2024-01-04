الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الغطاء النباتي" ينثر 2 طن بذور نباتات في حمى الملك عبدالعزيز

2024-01-04_18-47-39
"الغطاء النباتي" ينثر 2 طن بذور نباتات في حمى الملك عبدالعزيز
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

نَثر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ما يزيد على طنين من بذور النباتات الرعوية المحلية في منطقة حمى الملك عبدالعزيز، ضمن جهوده لتنمية المساحات الخضراء وحمايتها والحفاظ على التنوع الأحيائي.اضافة اعلان

وشملت البذور أنواعًا مختلفة من النباتات الأصيلة في بيئة الحمى لتنميتها والمحافظة عليها ومنع انتشار النباتات الغازية، حيث كان من أبرز النباتات المزروعة: الرمث، والعرفج، والقيصوم، والرغل، والحمض، والسواد.
كما أطلق المركز فرقًا للرقابة والحماية في الموقع، لرصد التعديات على المساحات الخضراء والمخالفات للوائح التنفيذية لنظام البيئة، وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويتميز حمى الملك عبدالعزيز بتنوع النباتات الرعوية، وموقعه الجغرافي القريب من المدينة إذ لا تتجاوز المسافة 90 كيلومتر، وتبلغ مساحته الإجمالية 128 ألفًا و600 هكتار.

من هذا المنطلق عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، على حماية المراعي في الحمى عبر تنظيم الرعي وتوعية الرعاة ومربي المواشي، وتوفير لوحات إرشادية وسيارات للرقابة والحماية، بجانب نثر البذور والتشجير، وعمل دراسات هيدرولوجية وطوبوغرافية لحصاد مياه الأمطار، ودراسة وتحليل التربة لإعادة تأهيل المراعي.

يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

اقرأ أيضا

ضربات أمنية لمهربي ومروجي المخدرات بجازان وعسير

أهم فواكه موسم المربعانية في القصيم .. ولهذا السبب يفضلها الأغلبية

عاجل.. استرجع تذاكرك بكل سهولة.. 9 خطوات لإلغاء حجز قطار الحرمين "أون لاين"

أبشر توضح تفاصيل خدمة بياناتي المطورة.. 3 خطوات للتنفيذ

محافظ الطائف يؤدي صلاة الميت على "حسن الشلوي"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

2024-01-03_19-21-47 8:27 م الأربعاء، 03 يناير 2024

30 سيارة رقابة و70 مراقبًا يرصدون مخالفات الغطاء النباتي بمحافظة حفر الباطن

3-58 4:32 م الإثنين، 01 يناير 2024

"الغطاء النباتي" يعتني بمليون شجرة في روضة الخفس بالتعاون مع محمية الملك عبد العزيز الملكية

فيديو 4:11 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

"الغطاء النباتي" يزرع مليون شجرة في واحة بريدة بالتعاون مع القطاع الخاص "فيديو"

2023-12-27_15-44-20 2:17 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

"الغطاء النباتي" يبحث الخطة التنفيذية لتأهيل 1000 فيضة وروضة مع خمس "محميات ملكية"

اقرأ أيضا

هيئة تقويم التعليم
5:26 م الخميس، 04 يناير 2024

هل يشترط مدة محددة بين اختباري العام والتخصص؟ تقويم التعليم توضح

أخبار السعودية
5:03 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. القسط الميسر من برنامج سكني وعشرات الوظائف الشاغرة بالتعليم

images (1)
4:22 م الخميس، 04 يناير 2024

قرار لـ "الجوازات" تجاه مسافر بمطار الملك خالد بالرياض.. ماذا فعل؟

الطريق الدائري
4:22 م الخميس، 04 يناير 2024

أمانة الرياض: إغلاق جسر الطريق الدائري الشرقي مع تقاطع إسكان 2 الجمعة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
9:01 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. منها غرامة موجعة.. النيابة العامة: هذه عقوبة عدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات

صندوق التنمية العقارية - سكني
8:06 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. تنويه مهم من الصندوق العقاري لمتضرري كورونا بشأن تمديد البناء الذاتي

ضبط مهربي مخدرات
7:24 م الخميس، 04 يناير 2024

ضربات أمنية لمهربي ومروجي المخدرات بجازان وعسير

قطار خادم الحرمين
7:00 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. استرجع تذاكرك بكل سهولة.. 9 خطوات لإلغاء حجز قطار الحرمين "أون لاين"

لقاح
6:50 م الخميس، 04 يناير 2024

توضيح مهم من الصحة بشأن تلقي لقاحي "الأنفلونزا وكورونا المطور" معًا

خطوات-إصدار-الجواز-الإلكتروني-عبر-ابشر
6:23 م الخميس، 04 يناير 2024

أبشر توضح تفاصيل خدمة بياناتي المطورة.. 3 خطوات للتنفيذ