2 مئوية.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في جازان، وأقلها 2 في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 28 في مكة المكرمة، و23 في المدينة المنورة، و19 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 2، وتبوك وعرعر والقريات 3، ورفحاء وحائل 4، ووبريدة والعلا وحفر الباطن والصمان 5، الأحساء والمجمعة والرياض 6، والداودمي 7 درجات مئوية.