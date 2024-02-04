2 مئوية.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار ورياح سطحية مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

