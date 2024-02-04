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2 مئوية.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في جازان، وأقلها 2 في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 28 في مكة المكرمة، و23 في المدينة المنورة، و19 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 2، وتبوك وعرعر والقريات 3، ورفحاء وحائل 4، ووبريدة والعلا وحفر الباطن والصمان 5، الأحساء والمجمعة والرياض 6، والداودمي 7 درجات مئوية.

أمطار ورياح سطحية مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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