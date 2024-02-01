صفر مئوي في طريف.. انخفاض شديد بدرجات الحرارة اليوم بالمملكة

أ أ

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

اضافة اعلان



درجات الحرارة العظمى



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في شرورة، وأقلها صفر مئوي في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في نجران، و29 في جازان ووادي الدواسر، و25 في مكة المكرمة والرياض، و20 في المدينة المنورة.





درجات الحرارة الصغرى



أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف صفر، والقريات 1، وتبوك وحائل 3، وعرعر وسكاكا 4، والعلا 6، والطائف 7 درجات مئوية.





أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وكان المركز الوطني للأرصاد ، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.