صفر مئوي في طريف.. انخفاض شديد بدرجات الحرارة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34
في شرورة، وأقلها صفر مئوي في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في نجران، و29 في جازان ووادي الدواسر، و25 في مكة المكرمة والرياض، و20 في المدينة المنورة.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف صفر، والقريات 1، وتبوك وحائل 3، وعرعر وسكاكا 4، والعلا 6، والطائف 7 درجات مئوية.
أمطار
غزيرة ورياح مغبرةوكان
المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط
أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.