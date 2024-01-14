بـ 4 مئوية.. القريات وطريف تسجّلان اليوم أدنى درجة حرارة في المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في مكة المكرمة وشرورة، وأقلها 4 في طريف والقريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في جدة والأحساء، و27 في المدينة المنورة والرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والقريات 4، وعرعر وسكاكا 7، والدوادمي والباحة وحائل ورفحاء 8 درجات مئوية.