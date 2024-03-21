الخميس، 11 رمضان 1445 ، 21 مارس 2024

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11 رمضان.. درجة الحرارة اليوم العظمى بمكة 35 والصغرى 7 في طريف

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة المكرمة وأقلها 7 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في جازان ونجران والقنفذة وبيشة، و31 في جدة وينبع، و30 في المدينة المنورة، و23 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 7، والقريات وحائل وسكاكا 9، وعرعر وتبوك 10، ورفحاء والسودة والتنهات والدهناء والصمان 11، والدوادمي 13 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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