11 رمضان.. درجة الحرارة اليوم العظمى بمكة 35 والصغرى 7 في طريف

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
في مكة المكرمة وأقلها 7 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في جازان ونجران والقنفذة وبيشة، و31 في جدة وينبع، و30 في المدينة المنورة، و23 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 7، والقريات وحائل وسكاكا 9، وعرعر وتبوك 10، ورفحاء والسودة والتنهات والدهناء والصمان 11، والدوادمي 13 درجة مئوية.