أجواء باردة.. طريف تسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33
في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 3 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 في نجران، و31 في جازان وجدة ووادي الدواسر، و30 في المدينة المنورة وبيشة، و29 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف وعرعر وسكاكا 3، وحائل ورفحا والقريات 4، وتبوك والسودة 7، والعلا 9، والباحة وبريدة 10 درجات مئوية.
أمطار ورياح مثيرة للأتربة
وكان
المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط
أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.