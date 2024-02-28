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أجواء باردة.. طريف تسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 3 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 في نجران، و31 في جازان وجدة ووادي الدواسر، و30 في المدينة المنورة وبيشة، و29 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف وعرعر وسكاكا 3، وحائل ورفحا والقريات 4، وتبوك والسودة 7، والعلا 9، والباحة وبريدة 10 درجات مئوية.

أمطار ورياح مثيرة للأتربة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.  

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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