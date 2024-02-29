الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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درجات الحرارة.. القريات تُسجل الصفر المئوي ومكة الأعلى بـ 35 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها صفر مئوي بمحافظة القريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 34 في جدة، و32 في القنفذة وينبع، و31 في وجازان، و25 في المدينة المنورة، و18 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
القريات 4، وأبها 5، ووطريف وخميس مشيط ونجران 6، زبيشة 7، وتبوك والجوف 8، والرياض والأحساء والدوادمي ووادي الدواسر 9 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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