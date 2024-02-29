درجات الحرارة.. القريات تُسجل الصفر المئوي ومكة الأعلى بـ 35 مئوية

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها صفر مئوي بمحافظة القريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 34 في جدة، و32 في القنفذة وينبع، و31 في وجازان، و25 في المدينة المنورة، و18 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
القريات 4، وأبها 5، ووطريف وخميس مشيط ونجران 6، زبيشة 7، وتبوك والجوف 8، والرياض والأحساء والدوادمي ووادي الدواسر 9 درجات مئوية.