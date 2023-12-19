عاجل.. "الأرصاد" يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة وضباب بالشمالية

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة.
سحب منخفضة على 4 مناطقفي حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من
مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، وجازان.
ضباب على 4 مناطقكما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل
وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر
الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي
والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
حركة الرياح السطحية على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف
الموج.
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