تعرف على آداب وممنوعات "التعليم" لحضور الفصول الافتراضية

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شددت وزارة التعليم، على ضرورة التقيد بآداب السلوك الرقمي لطلاب وطالبات التعليم العام في الفصول الافتراضية عند تعليق الدراسة.

وأكدت في قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام للعام الدراسي الحالي أهمية استشعار المسؤولية الوطنية في التعاملات الرقمية واحترام قوانين وحقوق الملكية الفكرية.





توضيح المصادر تجنبًا للانتحال



محظورات منصة مدرستي



عدم فتح أكثر من نافذة رقمية



الحذر من التعامل مع الروابط الخارجية



وتوضيح المراجع والمصادر المستخدمة في المشاركة الإلكترونية تجنباً للانتحال، وتجنب نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين.وضرروة استخدام وسائل التواصل الإلكترونية الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة للتواصل مع المعلمين، وإدارة المدرسة، والطلاب والطالبات.ويمنع استخدام غيرها من التطبيقات أو منصات التواصل الاجتماعي، والانضباط وحضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد والانصراف بعد انتهاء وقت الفصل الافتراضي والانتقال للحصة الأخرى.ومنعت الضوابط استخدام منصة مدرستي لتحميل أي مادة فيها برامج تحتوي على فيروسات، أو أي شفرات حاسوبية، أو ملفات أو برامج قد تعمل على تغيير، أو إتلاف، أو إعاقة عمل الموقع.ويمنع تغيير أو إتلاف أو شطب أي محتوى على منصة مدرستي، ويمنع تعطيل خطوط الاتصال الاعتيادية بأي شكل كان، ويمنع استخدام أي أداة أو برنامج للتدخل أو محاولة التدخل في تشغيل منصة مدرستي.ويمنع فك تشفير أو تفكيك وإعادة تجميع أي من البرامج التي تشكل الموقع أو جزءاً منه، ويمنع نشر أو بث أي محتوى ضار يحتوي على برامج ضارة كالفايروسات وغيرها تهدف إلى الإضرار بأي نظام.تجنب فتح أكثر من نافذة رقمية أثناء الحصة الافتراضية لمنع التشتت، ولمنع بطء جهاز الحاسب الآلي، وتقديم الأعمال والأنشطة والاختبارات الإلكترونية من الطالب نفسه.تضمنت قواعد السلوك والمواظبة في المشاركة الصفية في الفصل الافتراضي احترام مشاركات الزملاء والتعامل معهم بلطف، وتقبل النقد البنّاء من الآخرين والحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور.والحذر من التعامل مع الروابط المجهولة التي يمكن أن تكون روابط للتصيد الإلكتروني.

وتجنب ترك جهاز الحاسوب في الأماكن العامة أو السماح للآخرين باستخدامه دون مراقبة.

والتأكد من إغلاق المنصة التعليمية بالكامل عند الانتهاء من الدروس حفاظاً على الخصوصية،

والابتعاد عن نطق أو كتابة الألفاظ الخادشة للحياء، أو إرسال وسائط مخلة بالآداب، أو عبارات تحفز على العنصرية.

والحذر من التنمر الإلكتروني على المعلمين والمعلمات أو الطلاب والطالبات سواء على الأسماء، أو الصور، أو الألقاب، أو المشاركات الصفية، وعدم تسجيل أو تصوير ما يحدث داخل الفصل الافتراضي.





الاستئدان برفع اليد قبل المشاركة



والاستئذان قبل المشاركة الإلكترونية برفع اليد من خلال البرنامج.

والحديث بعد الاستئذان من المعلم.

وعدم فتح الكاميرا دون إذن المعلم.

وارتداء الملابس اللائقة والرسمية عند المشاركة من خلال الكاميرا.

والتأكد من الملفات المرفوعة مسبقاً قبل مشاركتها في الحصة الافتراضية.

ومراعاة استخدام اللغة العربية وقواعد الإملاء وصحة الكتابة في المشاركة الإلكترونية.