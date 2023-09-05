انتبه من مشاكل سوء التغذية.. تسبب لك 7 أمراض

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يحذر خبراء الصحة من مشاكل سوء التغذية حيث تتسبب في العديد من الاضطرابات الصحية لاسيما تلك الخاصة بالجهاز الهضمي.



ويوضح الأطباء، أن سوء التغذية يعرض صاحبه لبعض الأمراض من أبرزها مرض القولون العصبي، وترجع تلك الإصابة نتيجة عدم تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التى تحتوى على المعادن والبروتينات، ونقض فينامين د، بجانب الإفراط فى تناول بعض المأكولات، وتناول الوجبات السريعة، وشرب المشروبات الغازية بكثرة، والإفراط فى المعلبات.



ومن أبرز الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ما يلي:



1. القولون العصبى



2. الإمساك المفرط



3. انتفاخ البطن المستمر



4. تراكم الدهون بالجسم



5 . خطر الإصابة بمرض السمنة



6 . فقدان الوزن المفاجئ



7 . سوء التغذية تقتل البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمى في الأمعاء

