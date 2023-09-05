تعرف على مواصفات ساعة آبل 9 وألترا 2

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كشفت تسريبات عن أحدث مواصفات ساعة آبل 9 وألترا 2، التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها بالإضافة إلى مواصفات منتجات آبل الجديدة خلال حدث وندر لاست لشركة آبل الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق ساعات آبل الذكية في حدث إطلاق الأجهزة السنوي، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:





مزايا جديدة وعديدة

عمر البطارية

موديلات ساعة آبل 9

ساعة آبل الترا 2

هذا يعني أن أحزمة الساعة الحالية ستظل متوافقة مع ساعة آبل 9، والتي ستعمل على تشغيل الساعة بواجهة مستخدم متجددة، تتميز بوجوه ساعة جديدة، وواجهة تنقل محسنة، وتطبيقات الطرف الأول المحدثة مثل البوصلة والخرائط.سيتم تشغيل ساعة آبل 9 بواسطة شريحة S9 الجديدة، والتي ستقدم تحسينات كبيرة في السرعة، لأنها تعتمد على معالج A15 بيونيك. يقال أيضاً أن شريحة S9 الجديدة أكثر كفاءة، وبالتالي، قد توفر عمر بطارية محسناً قليلاً مقارنة بأسلافها. بفضل الشريحة الجديدة، من المتوقع أيضاً أن تحصل ساعة آبل 9 على دعم GPS مزدوج النطاق لتنقل أكثر دقة، وقد تكون هذه أيضاً أول ساعات ذكية من آبل تدعم شبكة 5G مع أجهزة راديو 5G مدمجة.وفقاً لتقارير أخرى، من المتوقع أن تشتمل ساعة آبل 9 على مستشعرات صحية جديدة مثل النشاط الكهربائي الجلدي (EDA)، وأجهزة استشعار حيوية لقياس مستويات التوتر وتكوين الجسم بدقة.من المرجح أن تتوفر ساعة آبل 9 بحجمين: 41 ملم و45 ملم. تماماً مثل مجموعة الجيل السابق، من المتوقع أن تكون ساعة آبل 9 متاحة بلمسة نهائية من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ مع خيارات ألوان متعددة.يقال أن ساعة آبل الترا 2 مدعومة بشريحة S9. على عكس طراز الجيل الأول، من المتوقع أن تتوفر ساعة آبل الترا 2 بخيارين من الألوان. ووفقاً لتقرير من بلومبرغ، فإن الساعة ستأتي بلون "تيتانيوم غامق" جديد، ومن حيث التصميم، ستكون مشابهة للنموذج الحالي.