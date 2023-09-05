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لذوي الإعاقة.. مهلة 6 أشهر لتصحيح المشاريع المتعثرة

الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية
أ أ
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أفادت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تدرس آلية جديدة لمنح ذوي الإعاقة مهلة تصل إلى 6 أشهر لتصحيح مشاريعهم المتعثرة.

وذلك قبل وقف الإعانة عنهم، وفق جدول زمني محدد جارٍ إعلانه قريبًا.
وأوضحت المصادر، أنه في حال لم يستطع العميل تنفيذ المشروع وتعثر خلال المدة المحددة لظروف خارجة عن إرادته، يقوم برفع طلب تمديد لتنفيذ المشروع لمدة لا تتجاوز 6 أشهر كحد أقصى إلى اللجنة الفنية بفرع الوزارة موضحًا الأسباب.


دراسة الطلب


وعلى ضوء الطلب، تدرس اللجنة الفنية طلب العميل وترفع مرئياتها إلى اللجنة المركزية، التي بدورها تدرس الطلب والنظر بمرئيات اللجنة الفنية ورفع توصيتها بقبول طلب التمديد أو رفضه، بحسب المصادر ذاتها. 
وفي حال قبول طلب التمديد يتم تحديد المدة 6 أشهر كحد أقصى وفقًا لظروف العميل، ورفعها لوكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي لأخذ الموافقة على ذلك.
وأضافت المصادر، أنه في حال تم رفض طلب تمديد مهلة المشروع المتعثر، سيتم إيقاف الإعانة والمشروع وإشعار العميل بذلك من خلال اللجنة الفنية.


المعايير بشأن المشاريع الملغاة


وأشارت إلى أن الدراسة حددت المعايير بشأن المشاريع الملغاة، إذ يتقدم العميل للجنة الفنية بطلب إلغاء مشروع فردي موضحًا الأسباب والتي تشمل: 
-ظرف قاهر.
-كوارث طبيعية.
-جائحة.
-حجر كلي لسبب صحي أو طبيعي.
-ظرف صحي مثبت كمرض يحتاج إلى عزل.


أسباب الإلغاء

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الفنية ستدرس أسباب الإلغاء وكتابة مرئياتها حول المشروع ورفعها للجنة المركزية، التي بدورها تقوم بكتابة التوصيات ورفع قرار التوصية لوكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي لأخذ موافقته على التوصية وإصدار القرار.
وذكرت أنه سيتم إشعار العميل بالقرار وتحديد موعد للتوقيع على مستند المخالصة وبعدها تحفظ المعاملة لدى الوزارة.

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