التحرش في مكان العمل أو المدرسة.. تحذير مهم من النيابة العامة بعقوبة مشددة

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كشفت النيابة العامة أن عقوبة جريمة التحرش، حال وقوعها في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال. اضافة اعلان





النيابة العامة



تحرش بطفل



وقالت النيابة العامة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، ويحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه".ومؤخرًا، أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن النائب العام أصدر قرارا عاجلا بشأن القبض علي أحد الأشخاص بتهمة التحرش الجنسي بطفل.وصرح المصدر بأن ذلك القرار جاء بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.وأوضح ان النائب العام وجه بسرعة القبض على المذكور، استنادًا إلى المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.وشدد المصدر على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي وأن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم موجب للمساءلة الجزائية المشددة.