يبدأ اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الخاص باللوحات الإلكتروني، وذلك عبر منصة أبشر.





المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر



طرح مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشر



4 خطوات للوصول إلى الخدمة



وعلى حسابها في منصة "إكس"، أوضحت أن منصة "أبشر" سوف تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.وعلى حسابها في منصة "إكس"، أوضحت أن المزاد يبدأ اليوم الأربعاء 21 من فبراير وينتهي الخميس الموافق 22 من فبراير الجاري، على أن يتم الدخول عبر مجموعة من الخطوات.ويمكن الوصول للخدمة كالتالي:1- الدخول عبر منصة أبشر.2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.3- اختيار المرور.4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.