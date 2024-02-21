الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

يبدأ اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر

اللوحات المميزة
مزاد اللوحات الإلكتروني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الخاص باللوحات الإلكتروني، وذلك عبر منصة أبشر.

المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشراضافة اعلان

وعلى حسابها في منصة "إكس"، أوضحت أن منصة "أبشر" سوف تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

طرح مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشر

وعلى حسابها في منصة "إكس"، أوضحت أن المزاد يبدأ اليوم الأربعاء 21 من فبراير وينتهي الخميس الموافق 22 من فبراير الجاري، على أن يتم الدخول عبر مجموعة من الخطوات.

4 خطوات للوصول إلى الخدمة

ويمكن الوصول للخدمة كالتالي:
1- الدخول عبر منصة أبشر.
2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3- اختيار المرور.
4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

اقرأ أيضا

عاجل.. بعد فاجعة القصيم.. "إنجاد" يتحرك للبحث عن مفقود آخر بالشرقية

"الحصيني" يُحذّر من حالة ممطرة تستمر لأيام مع دفء بالأجواء بجميع المناطق

النقل: شبكة الطرق بالمملكة تبلغ 75 ألف كم طرق (فيديو)

عاجل.. طقس مستقر في عموم المملكة وضباب على جازان وعسير وهذه المناطق

عاجل.. مسجل بالضمان المطور للطلاب.. كيف يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات -ابشر - جواز سفر 6:10 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

منصة أبشر تنفذ أكثر من 5 ملايين عملية إلكترونية

اللوحات المميزة 12:39 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

"المرور" يُعلن بدء مزاد اللوحات الإلكتروني "حرف وحرفين" عبر أبشر

رقم-مرور-جدة-768x512 1:05 م الخميس، 25 يناير 2024

توضيح عاجل من "المرور" بشأن تسديد ملاك المركبات للمخالفات

رقم-مرور-جدة-768x512 4:18 ص الخميس، 25 يناير 2024

تحذير عاجل من "المرور".. 6 أسباب لانحراف المركبة المُفاجئ على الطريق