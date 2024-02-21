يبدأ اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر

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أعلنت
الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الخاص باللوحات الإلكتروني،
وذلك عبر منصة أبشر.
المرور
يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشروعلى
حسابها في منصة "إكس"، أوضحت أن منصة "أبشر" سوف تمكّن
الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
طرح
مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشروعلى
حسابها في منصة "إكس"، أوضحت أن المزاد يبدأ اليوم الأربعاء 21 من فبراير
وينتهي الخميس الموافق 22 من فبراير الجاري، على أن يتم الدخول عبر مجموعة من
الخطوات.
4
خطوات للوصول إلى الخدمةويمكن
الوصول للخدمة كالتالي:
1- الدخول عبر منصة أبشر.
2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3- اختيار المرور.
4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.