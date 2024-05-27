انطلاق الاختبارات المبكرة بمدارس مكة اليوم وفي المدينة الخميس

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لليوم الثاني على التوالي، تواصلت الاختبارات التحريرية لنهاية العام الدراسي الحالي في مدارس مكة المكرمة، اليوم الاثنين.

وتستمر الاختبارات إلى الخميس الموافق الـ22، في حين تبدأ الاختبارات الشفهية اعتباراً من 25 من ذي القعدة الجاري.





اختبارات مدارس المدينة المنورة



الدراسة عن بُعد



أعمال التصحيح والمراجعة



اختبارات نهاية العام الدراسي في بقية المناطق



الاختبارات النهائية التحريرية



الاختبارات العملية والشفهية



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



إلى ذلك، من المقرر أن تنطلق الخميس القادم في مدارس المدينة المنورة؛ فيما بدأت أمس الأحد الاختبارات الشفهية والعملية.يـأتي ذلك بعد تقديم موعد الاختبارات استثنائيًا نظرًا لقرب موسم الحج مراعاة لما تشهده المدينتان المقدستان من توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج.وأكدت الإدارتان ضرورة استمرار الدراسة عن بُعد نهاية الاختبارات التحريرية والشفهية للفاقد التعليمي حتى نهاية الدوام الرسمي للعام الدراسي الحالي في الرابع من ذي الحجة القادم حسب التوقيت الزمني الذي حددته وزارة التعليم أسوة ببقية الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، بحسب صحيفة "عكاظ".ويتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد في نظام (نور) الإلكتروني أولاً بأول طوال فترة الاختبارات التحريرية واعتماد النتائج النهائية لنهاية العام الدراسي مع حصر الطلاب والطالبات الغائبين بعذر عن الاختبارات.ويؤدي طلاب مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ في الرابع من شهر يونيو القادم.ويخوض الاختبارات أكثر من 6 ملايين طالب في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة، في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.وتنطلق الاختبارات النهائية التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.تنطلق الاختبارات العملية والشفهية يوم الثلاثاء 1445/11/20هـ/ الموافق 2024/5/28م.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.