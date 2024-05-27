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عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع في جانٍ أنهى حياة مواطن بجازان

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، فيما يلي نص البيان:اضافة اعلان
 قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" الآية.
 وقال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

تنفيذ حكم الشرع في مواطن

 أقدم/ عبدالعزيز بن محمد بن علي جعفر ـ سعودي الجنسية - على قتل/ محمد بن علي بن محمد مباركي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني

 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ عبدالعزيز بن محمد بن علي جعفر - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 19 / 11 / 1445هـ الموافق 27 / 5 / 2024م بمنطقة جازان.

تنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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