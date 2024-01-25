تحذير عاجل من "المرور".. 6 أسباب لانحراف المركبة المُفاجئ على الطريق

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يتعرض قائدو المركبات للانحراف المفاجئ على الطريق أثناء القيادة، مما يتسبب في صعوبة السيطرة على المركبة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع الحوادث الجسيمة. اضافة اعلان





انحراف المركبة المفاجئ على الطرق



6 مسببات للانحراف المفاجئ



وكشفت الإدارة العامة للمرور السعودي، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" أن الانحراف المفاجئ للمركبات يُعرض حياتك وحياة الآخرين من مرتادي الطرق للخطر.وأكدت إدارة المرور على تعزيز السلامة المرورية وتقليل نسبة وقوع الحوادث، داعيةً قائدي المركبات إلى التعرف على مُسببات الانحراف المُفاجئ للمركبة.– هطول الأمطار الكثيفة.–إطارات المركبة غير السليمة أو غير المضغوطة بشكل كاف.– السير بسرعة أعلى من السرعة المسموح بها.– عدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار.– عدم أداء الفحص الدوري الشامل للمركبة.– الانشغال عن القيادة.