الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"المرور" يُعلن بدء مزاد اللوحات الإلكتروني "حرف وحرفين" عبر أبشر

اللوحات المميزة
المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني "حرف وحرفين"، اليوم الثلاثاء، عبر منصة "أبشر" التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.اضافة اعلان

4 خطوات للدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني "حرف وحرفين"

وقالت إن المزاد يبدأ بحرف وحرفين عبر أبشر ، على أن يتم الدخول عبر4 خطوات:

1- الدخول عبر منصة أبشر.
2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3- اختيار المرور.
4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

في وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور بالتفصيل خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في منصة "أبشر".

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة

1- الدخول لحساب أبشر.
2- الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات.
3- اختر استعلام المركبة المحجوزة.
4- عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية "اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة".
خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر "أبشر"
عبر منصة "أبشر"، يمكن الاستعلام عن تأمين السيارة بإدخال بعض البيانات مثل الرقم التسلسلي وذلك باتباع الخطوات التالية:
1- سجل الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختر "أبشر أفراد".
3- سجل بيانات الدخول المطلوبة منك مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.
4- اختر خدمات المركبات، ومنها اضغط على أيقونة الاستعلامات.
5- اختر صلاحية التأمين على المركبات.
6- ستجد جميع المعلومات التي ترغب في التعرف عليها.


اقرأ أيضا

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار ورياح وأتربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ9 مساءً

تقلبات جوية.. شاهد السحب الركامية الضخمة في سماء جدة

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تنبيه للمسافر إلى الكويت بالسيارة وحقيقة كثرة الموت في شهر شعبان

تنبيه عاجل لمن يعتزم السفر إلى الكويت بالسيارة

تحديد موعد الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الثاني.. الخميس

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور السعودي 6:17 م السبت، 03 فبراير 2024

انحراف مركبة واصطدامها بسيارة ومحل تجاري في المدينة.. والمرور يباشر

اللوحات المميزة 4:27 م السبت، 03 فبراير 2024

ينتهي الإثنين.. "المرور" تعلن عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد

رجل مرور كويتي 7:47 م الجمعة، 02 فبراير 2024

"المرور" يُحذر السائقين من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار

المرور السعودي 6:17 م الأربعاء، 31 يناير 2024

توضيح من المرور بشأن رسوم إصدار الرخصة لمن هم دون 18 عامًا