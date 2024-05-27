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3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي

3 مراحل لتطبيق كود الطرق
3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي
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 أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تحديد 3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي.
 وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى ستكون استرشادية وتوعوية، من خلال مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة.اضافة اعلان
فيما ستكون المرحلة الثانية إلزامية للجهات الحكومية، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2025م.
على أن تشمل المرحلة الثالثة جميع الجهات الحكومية والخاصة المنفذة لشبكة الطرق.
 يذكر أن كود الطرق السعودي يسهم في توحيد كل المعايير للجهات المنفذة للطرق، من خلال وضع مرجع فني يمكن الجهات من الوصول لجميع المعلومات اللازمة لتصميم وتخطيط وإنشاء وصيانة شبكة الطرق.


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