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ولي العهد يرأس وفد المملكة في الاجتماع الافتراضي لقادة "بريكس"

ولى العهد السعودي
ولي العهد يرأس وفد المملكة في بريكس
أ أ
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 رأس صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزة.اضافة اعلان

جاء ذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جهود حثيثة:


وقال سمو ولي العهد، في كلمته، إن المملكة بذلت جهودًا حثيثة لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة، وقدمت مساعدات إنسانية وإغاثية بحرًا وجوًا، وأطلقت حملات تبرعات شعبية بلغت نصف مليار ريال.

وطالب سمو ولي العهد في كلمته، بإيقاف العمليات العسكرية فورًا وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة.

موقف المملكة:


وأكده سموه أن موقف المملكة ثابت وراسخ بأن لا سبيل في تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.

وتبذل المملكة جهودا كثيفة في محاولة لوقف العدوان على غزة وحماية الشعب الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال.



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