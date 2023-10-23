الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الجوازات تدعو الزائرين للالتزام بضوابط التأشيرة المفردة والمتعددة

الجوازات
الجوازات
أ أ
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دعت المديرية العامة للجوازات، حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها الموجودين في المملكة إلى الالتزام بضوابط التأشيرة وتمديد صلاحيتها إلكترونيًا قبل انتهائها بـ7 أيام دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.اضافة اعلان

الزيارة المفردة:

وقالت إنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة المفردة قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية أبشر «أفراد، أعمال» وبوابة «مقيم» الإلكترونية من خلال دخول المستضيف إلى حسابه وسداد رسوم خدمة تمديد الزيارة.

كما يشترط وجود تأمين طبي للزائر، وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الإجراء، ويجب ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة 180 يومًا.

وأوضحت "الجوازات" أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة حال تعذر تنفيذها إلكترونيًا بتقديم طلب عبر خدمة تواصل بمنصة "أبشر"، وبعد دراسته ومعالجته من قبل الفريق المختص بالمديرية العامة للجوازات يتم إشعار المستفيد برسالة نصية بحالة الطلب.

صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حساب "خدمة العملاء"، على استفسار مستفيد قال فيه: "السلام عليكم، عندي عامل إقامته على وشك الانتهاء، هلا أسوي خروج نهائي قبل انتهاء أو مع انتهاء التأشيرة".

صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

وأوضحت الجوازات أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، علماً أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة.

وكانت منصة "أبشر" قد أوضحت مدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يتم بكل سهولة، دون الحاجة لزيارة مقار الجوازات.

جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس" حيث أكدت على أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تمكن الافراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

طريقة تنفيذ الخدمة:


1ـ الدخول إلى منصة أبشر
2ـ اختيار أفراد الأسرة
3ـ اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

مشكلة تحديث الجواز المؤقت


أوضحت منصة أبشر، آلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت في أبشر في حالة إذا كان الجواز الخاص بالعمالة لا يحتوي على الرموز المقروءة آليا.
جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات وآلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت للعمالة المنزلية بسبب الرموز المقروءة آليا.

خطوات التنفيذ


وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم، يرجى إرسال طلب عبر خدمة تواصل، كما يرجى الدخول إلى هويتك الرقمية من خلال منصة أبشر افراد (اضغط هنا) واتباع الخطوات التالية:
- تبويب خدماتي
- النقر على خدمات
- الجوازات
- تواصل

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