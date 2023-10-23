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"الوطني للأرصاد": نراقب فرص هطول الأمطار جراء تأثير إعصار تيج

المركز الوطني للأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
أ أ
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قال الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام إنه يتم بدءا من الغد مراقبة فرص هطول الأمطار جراء تأثير إعصار تيج على المناطق الجنوبية للمملكة المحاذية لسلطنة عمان.اضافة اعلان

الجهات المعنية



وأضاف"غلام" أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع الجهات المعنية لمتابعة الأمر، متابعا: "جعلها الله أمطار خير وبركة على البلاد والعباد".

الحالة المدارية

 
في وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد عن آخر تطورات الحالة المدارية "تيج" في بحر العرب.
وقال إنه "بمشيئة الله لا يوجد تأثير مباشر للحالة على أجواء المملكة".
لكنه أشار إلى التأثير غير المباشر على أجواء المملكة، إذأنه "بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول أمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس 24-26 أكتوبر الجاري على صحراء الربع الخالي وأجزاء من منطقة نجران (الخرخير، شرورة)

حالة العاصفة اليوم

وأشار مركز الأرصاد إلى أنه ستتدرج قوة الحالة المدارية ما بين إعصار مداري من الدرجة الأولى تبلغ سرعة الرياح ما بين 119 - 153 كم/ساعة وتتعرض له سواح سلطنة عمان (محافظة ظفار)، وسيتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة تتراوح ما بين 62 - 118 كم/ ساعة وتتأثر به اليمن _محافظة المهرة).
وأوضح أن التأثيرات المتوقعة لذلك، هي:
أمطار شديدة الغزارة 
رياح شديدة السرعة 
ارتفاع في الأمواج

خلال الـ 48 ساعة القادمة
فيما توقع المركز على مدار الـ 48 ساعة القادمة، أن تتحول من عاصفة مدارية بسرعة تتراوح ما بين 62- 118 كم/ ساعة إلى منخفص مداري بسرعة 31-49 كم/ ساعة، وذلك على أجزاء من سلطنة عمان (محافظة ظفار) والجمهورية اليمنية (محافظة المهرة) 
وتوقع هطول أمطار شديدة الغزارة، رياح شديدة السرعة جراء ذلك.



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