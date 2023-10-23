"الوطني للأرصاد": نراقب فرص هطول الأمطار جراء تأثير إعصار تيج

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قال الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام إنه يتم بدءا من الغد مراقبة فرص هطول الأمطار جراء تأثير إعصار تيج على المناطق الجنوبية للمملكة المحاذية لسلطنة عمان. اضافة اعلان





الجهات المعنية

الحالة المدارية

وقال إنه "بمشيئة الله لا يوجد تأثير مباشر للحالة على أجواء المملكة".



لكنه أشار إلى التأثير غير المباشر على أجواء المملكة، إذأنه "بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول أمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس 24-26 أكتوبر الجاري على صحراء الربع الخالي وأجزاء من منطقة نجران (الخرخير، شرورة)





حالة العاصفة اليوم

وأشار مركز الأرصاد إلى أنه ستتدرج قوة الحالة المدارية ما بين إعصار مداري من الدرجة الأولى تبلغ سرعة الرياح ما بين 119 - 153 كم/ساعة وتتعرض له سواح سلطنة عمان (محافظة ظفار)، وسيتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة تتراوح ما بين 62 - 118 كم/ ساعة وتتأثر به اليمن _محافظة المهرة).

وأوضح أن التأثيرات المتوقعة لذلك، هي:

أمطار شديدة الغزارة

رياح شديدة السرعة

ارتفاع في الأمواج





خلال الـ 48 ساعة القادمة

فيما توقع المركز على مدار الـ 48 ساعة القادمة، أن تتحول من عاصفة مدارية بسرعة تتراوح ما بين 62- 118 كم/ ساعة إلى منخفص مداري بسرعة 31-49 كم/ ساعة، وذلك على أجزاء من سلطنة عمان (محافظة ظفار) والجمهورية اليمنية (محافظة المهرة)











نراقب من الغد فرص هطول الـ

"جعلها الله أمطار خير وبركة على البلاد والعباد"pic.twitter.com/JcxfY0hJ2V 🔴 الرئيس التنفيذي د. أيمن غلام:نراقب من الغد فرص هطول الـ #أمطار جراء تأثير #اعصار_تيج على المناطق الجنوبية للمملكة المحاذية لسلطنة عمان، والتنسيق مستمر مع الجهات المعنية."جعلها الله أمطار خير وبركة على البلاد والعباد" #نحيطكم_بأجوائكم October 23, 2023 وتوقع هطول أمطار شديدة الغزارة، رياح شديدة السرعة جراء ذلك.

وأضاف"غلام" أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع الجهات المعنية لمتابعة الأمر، متابعا: "جعلها الله أمطار خير وبركة على البلاد والعباد".في وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد عن آخر تطورات الحالة المدارية "تيج" في بحر العرب.