الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان

ولي العهد محم
ولي العهد
أ أ
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.اضافة اعلان

العلاقات الثنائية:


وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة واليابان.

كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

رسالة من أمير قطر:


في وقت سابق، تلقى سمو ولي العهد، رسالة خطية، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

سفير قطر


تسلّم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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