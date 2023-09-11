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وزير الدفاع يؤكد استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي.اضافة اعلان

مستجدات الأوضاع في اليمن

 ونقل سمو وزير الدفاع خلال الاتصال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ولأعضاء المجلس، ودعواتهما لهم وللجمهورية اليمنية بالأمن والاستقرار والرخاء.
 فيما حمَّل فخامته سمو وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة أيدها الله.
 واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن.

استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

وأكد سمو وزير الدفاع استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.
كما جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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