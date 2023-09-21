ولي العهد : إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلابد للمملكة أن تمتلكه بالمثل

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - إنه إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد للمملكة من حيازته بالمثل. اضافة اعلان





القضية الفلسطينية:



بيان إعلامي



مقابلة مرتقبة







وأضاف في مقابلة مع "فوكس نيوز": نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية ، لافتا إلى أن أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم.وتابع ولي العهد في مقابلته، أن أسامة بن لادن كان عدوا للمملكة كما كان عدوا للولايات المتحدة الأمريكية..واستكمل ولي العهد قائلا: نحن بحاجة إلى حل للقضية الفلسطينية تسهل فيه حياة الفلسطينيين ولم نوقف المحادثات".وأكد ولي العهد أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة ، مضيفا: لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.وتبث قناة FOX News الأمريكية في تمام الساعة 1 صباحًا (الخميس 21 سبتمبر 2023م) مُقابلة مع ولي العهد أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.وكانت قناة FOX News قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدةوقالت إن المقابلة ستُذاع في برنامج Special Report وهي الأولى لسموه مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.وتكتسب مُقابلة سموه المُرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومُستجدات إقليمية وعالمية