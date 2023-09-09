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بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين بالهند

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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
 " بيان من الديوان الملكي "
 بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، واستجابة للدعوة الموجهة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ هذا اليوم السبت 24 / 2 / 1445هـ الموافق 9 / 9 / 2023م لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.اضافة اعلان
وتنعقد القمة في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند ، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.
 حفظ الله سموه في سفره وإقامته ،،،

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