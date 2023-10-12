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صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي

ولي العهد
ولي العهد
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 تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.اضافة اعلان
 وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها.
 وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.
كما أكد سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة.
والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.
مشددًا - حفظه الله - على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

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