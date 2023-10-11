ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس التركي بشأن الأوضاع في غزة

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا. اضافة اعلان





التصعيد العسكري:



موقف المملكة:



القضية الفلسطينية:



وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.كما أكد سموه على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.وأشار سمو ولي العهد خلال الاتصال إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.