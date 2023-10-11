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صحيفة تواصل الالكترونية

" التعاون الخليجي" يؤكد أهمية استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

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مجلس التعاون الخليجي
أ أ
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أهمية استمرار تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين خاصة في ظل التداعيات الأخيرة في غزة.اضافة اعلان

 جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة العمانية مسقط اليوم, مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، على هامش الدورة الـ(27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.


يجب وقف التصعيد فورًا

 وأضاف أن الجانبين أكدا على أن استمرار الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يؤدى إلي أوضاع إنسانية أكثر مأساوية, وأنه يجب وقف التصعيد فورًا.

 وأوضح أنه جرى مناقشة سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين الخليجي والأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة في الجوانب ذات الصلة المتعلقة بالمساعدات وإدارة الأزمات، وذلك من خلال خطة العمل المشتركة المقرة بين الجانبين للفترة من 2022 - 2027.

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