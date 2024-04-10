ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام ويستقبل الأمراء والعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكة المكرمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وعقب الصلاة، استقبل سمو ولي العهد أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر السعيد.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد حفظه الله.أدى الصلاة مع سمو ولي العهد وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن إبراهيم بن مشاري، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير وليد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير متعب بن سعود بن سعد، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبدالله بن فيصل، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد، وصاحب السمو الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلمان بن بندر بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن حسام بن سعود، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير مساعد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد، وصاحب السمو الأمير بدر بن خالد بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مساعد بن خالد بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن فهد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن بندر، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن تركي بن مساعد، وصاحب السمو الأمير عبدالإله بن فهد بن بندر، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن بندر بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائب وزير الدفاع، وأصحاب الفضيلة، والمعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، وكبار المسؤولين.