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ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي

ولي العهد
ولي العهد
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بجدة، اليوم، سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.اضافة اعلان

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي:


ورحب سمو ولي العهد بسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في بلده الثاني المملكة، فيما عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره لسمو ولي العهد لما لقيه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي وفرص تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

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