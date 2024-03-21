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خدمة جديدة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

معتمرين
معتمرين
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بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , تنفيذ خدمة جديدة.

خدمة جديدة لكبار السن بالمسجد الحرام:

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وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الطائفين، وتتمثل الخدمة في توفير 50 عربة قولف على سطح المطاف.
وتوفر الخدمة عربات قولف مجهزة بمقاعد ملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا، وتوجد في المواقع التالية: سلالم أجياد الكهربائية - مصاعد باب الملك عبدالعزيز - مصاعد باب العمرة .

تسعيرة الخدمة:


يذكر أن التسعيرة المعمول بها تبلغ 25 ريالًا شاملة الضريبة للاستفادة من الخدمة، وتتسع كل عربة لـ 10 ركاب.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وتأكيدًا على التزامها بتوفير بيئة مريحة وميسرة للقاصدين أثناء أداء مناسك العبادة والزيارة.

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