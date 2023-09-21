ولي العهد: المملكة أكبر داعم لليمن ونتطلع إلى حل سياسي مستدام

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على أننا "نمر الآن بأطول فترة لوقف إطلاق النار في اليمن". اضافة اعلان





المملكة أكبر داعم لليمن



وأضاف في مقابلة مطوّلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية بُثت اليوم الخميس، أن "المملكة أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل، ونتطلع لحل سياسي مُستدام».الأمن والاستقرار في المنطقةوقال: «نتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًا».وكان ولي العهد قد أكد أنه يركز وقته لمتابعة ما يخدم مصالح المملكة وشعبها. وقال للمترددين عن زيارة المملكة إن «السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21».وشدّد ولي العهد على أن وتيرة التقدم في المملكة مستمرة بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد، مشيراً إلى أن «الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، وأنا واحد منهم».وأضاف «نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية». وتوقع أن يتم إعلان «رؤية 2040» بين عامي 2027 و2028.