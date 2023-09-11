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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بملك المغرب

ولي العهد
ولي العهد
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.اضافة اعلان


المملكة تعزي المغرب في ضحايا الزلزال


 وأعرب سمو ولي العهد، عن تعازي المملكة في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب، والتأكيد على تضامن المملكة مع المغرب وشعبها الشقيق وتوجيه الجهات المعنية بالمملكة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتخفيف من آثار هذه الكارثة.

 وسأل سموه المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 فيما أعرب جلالة ملك المغرب عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مواقف المملكة الأصيلة وعلى مشاعر سموه الأخوية النبيلة.

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