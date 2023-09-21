ولي العهد: الاقتصاد غير النفطي للمملكة سيكون من الأسرع نموًا في مجموعة الـ20

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على أن "المملكة تعمل على أن تكون في مقدمة الدول بحجم الناتج المحلي الإجمالي". اضافة اعلان





اقتصاد المملكة غير النفطي



المملكة أسرع دول مجموعة الـ20 نموًا



وأكد في مقابلة مطوّلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية بُثت اليوم الخميس، أن "اقتصاد المملكة غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع نموّاً في مجموعة الـ20".وأشار إلى أن "المملكة كانت في 2022 أسرع دول مجموعة الـ20 نموّاً"، مؤكدًا على أن "هدفنا الوصول بالسعودية للأفضل وتحويل التحديات إلى فرص".ولفت ولي العهد إلى أنه تم وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر لـ«رؤية 2030».وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة «تعمل على إصلاح بعض القوانين، ولا نتدخل في عمل القضاء».وكان ولي العهد قد أكد أنه يركز وقته لمتابعة ما يخدم مصالح المملكة وشعبها. وقال للمترددين عن زيارة المملكة إن «السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21».وشدّد ولي العهد على أن وتيرة التقدم في المملكة مستمرة بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد، مشيراً إلى أن «الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، وأنا واحد منهم».وأضاف «نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية». وتوقع أن يتم إعلان «رؤية 2040» بين عامي 2027 و2028.