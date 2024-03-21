وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرعى ملتقى ليالي "إخاء الرمضاني" لتمكين الأيتام

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رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم, حفل افتتاح ملتقى ليالي إخاء الرمضاني 2024، بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

والذي يستمر يومين، بحضور عدد من المسؤولين من رجال الأعمال والداعمين، والنخب المهتمين بالشأن الاجتماعي، ومنسوبي وأبناء المؤسسة.



تمكين الأيتام في المجتمع :



وافتتح معاليه الملتقى بجلسة بعنوان "تمكين الأيتام في المجتمع "، بمشاركة عدد من الأبناء الأيتام، مؤكداً دعم وتمكين القيادة الرشيدة لأبنائنا الأيتام، والاعتزاز بدورهم في التنمية الوطنية، مقدماً شكره لجميع الشركاء والباذلين على مبادراتهم النوعية للأيتام في الرعاية والتدريب، والتأهيل لسوق العمل، والمختصين في تقديم التجارب والخبرات للانطلاق نحو المستقبل.وقدّم معاليه خلال الجلسة عدد من النصائح والتجارب للأيتام قبل الالتحاق بسوق العمل، ثم أجاب عن أسئلتهم ومقترحاتهم.واشتمل الملتقى على عرض مرئي بعنوان "اذكروهم بدعوة " لدعم مشروع صدقة جارية، من خلال المساهمة الوقفية للأيتام الذين رحلوا عن الدنيا ليكون أجرًا لا ينقطع للمتبرعين والمتبرع لهم، تلا ذلك كلمة الأيتام ألقاها بالنيابة عنهم "فريق عادوا بهمة"، واستعرضوا فيها دور المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام في تمكينهم، وتحقيق التميز لهم، ودعمهم بمختلف البرامج والمشروعات والمبادرات التي تؤهلهم للعلم والعمل.عقب ذلك كُرم الفائزون في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة بمشاركة أبناء إخاء، إلى جانب تكريم الداعمين والباذلين للأيتام، وسفراء إخاء، والرعاة والمشاركين في أعمال الملتقى.